Habilitan el 90% del transporte público en el día sin carro y sin moto en Ibagué

Ibagué

En el marco de la segunda jornada del año del Día sin carro y sin moto la Alcaldía de Ibagué tiene lista una oferta institucional para incentivar a los ciudadanos para que salgan a recorrer la ciudad en medios de transporte alternativos y sostenibles.

La jornada iniciará a las 6:00 de la mañana hasta las 8:00 de la noche; tiempo en el que los ciudadanos podrán moverse en bicicleta, patines, caminando o el transporte público, que estará disponible para facilitar los desplazamientos durante la jornada.

Según Camilo Martínez, Camilo Martínez, secretario de Movilidad de Ibagué, durante el día se contará con el 90% del parque automotor de servicio público disponible, con el propósito de garantizar la movilidad de los ciudadanos y ofrecer una alternativa para quienes necesitan desplazarse por diferentes sectores de la ciudad.

“Invitamos a todos los ibaguereños a que salgan, a que se muevan diferente, a que aprovechen esta jornada para utilizar otros medios de transporte. Contaremos con el parque automotor de servicio público disponible para movilizar a los ciudadanos y facilitar sus desplazamientos durante este Día sin carro y sin moto”, puntualizó.