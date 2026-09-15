Asesinan a un regente de farmacia en un aparente hurto en la vía Mariquita - Armero

Tolima

Como Jorge Iván Ramírez, de 27 años, fue identificado el regente de farmacia que fue asesinado en la noche del lunes 14 de septiembre en la vía que conecta a los municipios de Mariquita y Armero Guayabal, en el norte del Tolima.

De acuerdo con información preliminar, el joven fue interceptado en plena vía nacional cuando se desplazaba en su motocicleta en horas de la noche por hombres armados que le dispararon, causándole graves lesiones.

“Aproximadamente a las 8:50 recibimos una llamada de la comunidad que alertaba sobre la presencia de una persona lesionada en la vía que conduce de Mariquita hacia Ibagué. De manera inmediata, nuestros uniformados se desplazaron al lugar, donde encontraron a un hombre que lamentablemente no presentaba signos vitales”, indicó el teniente coronel Leonardo Cárdenas, comandante del Distrito de Policía de Honda.

El oficial confirmó que el cuerpo de la víctima presentaba una herida por arma de fuego, aunque la Policía todavía no entrega detalles sobre los móviles detrás de este crimen que causa conmoción en el norte del Tolima.

“A esta hora son hechos materia de investigación por parte del equipo especial de Policía Judicial que trabaja para esclarecer los responsables de este hecho”, precisó.

Los hechos ocurrieron cerca del sector conocido como Granja Municipal, donde lo habrían interceptado los criminales, quienes a esta hora son buscados por las autoridades en la zona.