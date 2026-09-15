Imágenes muestran al ELN con maquinaria destruyendo restos de la estación de Policía en Arauca

Nuevas imágenes conocidas por Caracol Radio muestran cómo se desarrolló la incursión del ELN en Betoyes, zona rural de Tame, Arauca, donde integrantes de ese grupo armado utilizaron maquinaria para destruir lo que quedaba de la estación de Policía, atacada en julio pasado.

ELN destruyendo estación de Policía en Betoyes. Foto: Suministrada Ampliar ELN destruyendo estación de Policía en Betoyes. Foto: Suministrada Cerrar

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En los registros aéreos se observa el desplazamiento de varios vehículos por vías de la zona y posteriormente la maquinaria amarilla en inmediaciones de la estación. Otras imágenes muestran la máquina entre los escombros, derribando paredes y estructuras que todavía permanecían en pie después del atentado contra la instalación policial.

En otros videos, grabado por los propios integrantes del ELN, se observa a varios hombres armados recorriendo las calles de Betoyes, mientras vehículos se movilizan por el centro poblado.

Tras estos hechos, el Ejército intensificó el despliegue de tropas y los puestos de control en Caño Limón, Flor Amarillo, Cravo Norte, Betoyes y Tame, como parte de las operaciones frente a las acciones y la presencia del ELN en esta zona de Arauca.

Las autoridades también buscan establecer de dónde fue obtenida la maquinaria, cómo fue movilizada hasta Betoyes y quiénes participaron en la acción. La estación había quedado gravemente afectada por el ataque perpetrado por el ELN en julio, en el que fueron asesinados dos policías.

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