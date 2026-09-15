La universidad pública no debe convertirse en un escenario de confrontación: Universidad del Tolima

Tolima

En un comunicado a la opinión pública firmado por el rector de la Universidad del Tolima, Jonh Jairo Méndez, se refirió a la propuesta del presidente, Abelardo de la Espriella, de construir un protocolo para que la fuerza pública ingrese al campus de las instituciones de educación superior publicas pese a la existencia de la autonomía universitaria.

“Desde la Universidad del Tolima, hacemos un respetuoso llamado al Gobierno Nacional para que cualquier propuesta relacionada con la autonomía universitaria, se construya mediante un diálogo amplio con las instituciones públicas de educación superior del país, con pleno respeto a los derechos humanos y a la convivencia democrática”, indica el comunicado.

Desde la institución de educación superior se resaltó que la autonomía universitaria no es una concesión de los gobiernos ni una prerrogativa temporal sino una garantía constitucional consagrada en el artículo 69 de la Constitución Política de Colombia y desarrollada por la Ley 30 de 1992.

“Esta reconoce a las universidades la facultad de establecer sus propias normas y estatutos, organizar sus actividades académicas, científicas y culturales, determinar sus programas, administrar sus recursos y desarrollar de manera independiente su misión institucional”, destacó la universidad.

Las universidades son espacios para el desarrollo del pensamiento crítico

Según Jonh Jairo Méndez, rector de la universidad del Tolima, se defenderá el derecho constitucional a la protesta pacífica, la libertad de expresión, la organización y la movilización social. Al mismo tiempo, rechazarán categóricamente cualquier forma de violencia, sin importar su origen.

“Nuestra principal responsabilidad como autoridades universitarias es salvaguardar la vida y la integridad de quienes hacen parte de nuestras comunidades, prevenir la violencia y garantizar que los campus continúen siendo espacios de conocimiento, convivencia, pluralismo y construcción de paz”, se menciona.

¿Lo qué pide la U.T. en caso de intervención de la fuerza pública?

Según el comunicado, las intervenciones en el campus de las universidades se debe realizar con apego a la Constitución y la ley, garantizando los derechos humanos, el debido proceso y los principios de necesidad, excepcionalidad, proporcionalidad y razonabilidad.

“La elaboración de cualquier propuesta, orientada a establecer un protocolo para actuar frente a situaciones excepcionales de violencia o graves alteraciones del orden público, debe contemplar la vida, la seguridad, los derechos y la autonomía de las comunidades universitarias y surgir de un diálogo amplio con el Sistema Universitario Estatal, rectorías, estudiantes, profesores, profesoras, funcionarios, funcionarias, graduados, graduadas y demás autoridades universitarias”.

La universidad pública colombiana no debe convertirse en un escenario de confrontación entre la ciudadanía y el Estado.

Pero tampoco debe entenderse como un espacio ajeno al marco jurídico. Debe seguir siendo lo que históricamente ha representado para nuestra democracia: un lugar seguro para las ideas, la crítica, la diversidad y la construcción colectiva del conocimiento resaltaron las directivas de la U.T.

Finalmente, la Universidad del Tolima propuso que este centro de educación superior se convierta en el centro del encuentro nacional sobre la autonomía universitaria.