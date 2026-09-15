América de Cali pierde su invicto ante Pasto, pero conserva el liderato de la Liga

Cali

América de Cali no tuvo su mejor noche y terminó cediendo ante Deportivo Pasto, último de la tabla antes de este partido. El conjunto escarlata perdió 0-1 en el Pascual Guerrero, en el cierre de la décima fecha, y aunque mantiene el liderato con 20 puntos, dejó escapar su invicto en el campeonato.

El partido comenzó a complicarse para el local en el cierre del primer tiempo. Jean Fernandes salió de su área y cometió una fuerte falta sobre Joider Micolta. La acción fue inicialmente sancionada con tarjeta amarilla por el árbitro Wilmar Montaño, pero el VAR, a cargo de Ricardo García, llamó al central para revisar la jugada.

Después de observar las imágenes, Montaño cambió su decisión y expulsó al arquero brasileño. América tuvo que jugar todo el segundo tiempo con diez hombres y Juan Pablo Montoya ingresó para ocupar el arco, mientras Edson Tortolero dejó el campo.

Con la superioridad numérica, Pasto tomó el control y comenzó a acercarse con mayor frecuencia al arco americano. El equipo vallecaucano intentó resistir, pero terminó pagando caro un descuido en una pelota quieta.

En el minuto 78, Diego Chávez apareció en el área y conectó de cabeza un tiro de esquina para marcar el 0-1. El argentino, que había ingresado para el segundo tiempo, le dio al conjunto nariñense una victoria que le permitió salir del último lugar de la tabla.

Para América, además de la primera derrota del torneo, terminó una racha de un año sin perder como local en el Pascual Guerrero. El resultado no le quita el primer puesto, pero sí deja una alerta para un equipo que deberá recuperar su mejor nivel en las próximas jornadas.