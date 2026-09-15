Familia de mujer de 87 años diagnosticada con alzhéimer denuncia espera de trasplante de cadera

Una familia en Pereira, a través de los micrófonos del noticiero del mediodía de Caracol Radio, alzó la voz para pedir ayuda inmediata para Ligia Aurora Bueno de 87 años.

La señora, quien además tiene un diagnóstico de alzhéimer, sufrió una fuerte caída en el baño de su casa mientras tomaba una ducha.

De inmediato, fue trasladada a la Clínica Central del Eje, donde fue tratada y al día de hoy continúa internada debido a la gravedad de su lesión: una fractura en su cadera.

Tras ser evaluada por los especialistas, les fue informado que la señora Ligia requería con rapidez un trasplante de cadera, el cual lamentablemente no ha sido realizado.

“Cada día nos dicen algo diferente: que falta autorización, que falta el material, que el anestesiólogo tiene que verla nuevamente, pero nadie nos hice concretamente cuando la van a operar”, expresó su hijo Milton Vallejo.

Según reveló Vallejo y su esposa, la clínica les ha informado que no cuentan con los materiales para llevar a cabo el procedimiento, esto, a raíz del terremoto del pasado 10 de agosto.

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Sin embargo, ante la posibilidad de un traslado que permita agilizar la intervención , tampoco han recibido respuestas concretas.

“Mi mamá tiene 87 años, está inmovilizada, sufre de alzhéimer y la parte baja de la espalda ya está sufriendo laceraciones”, añadió su hijo.

Caracol Radio continúa a la espera de una respuesta por parte de la Clínica Central del Eje a través de un correo electrónico suministrado en la línea de agendamiento de citas.

Por otro lado, Sura, EPS a la cual se encuentra afiliada la señora Ligia, aseguró a este medio que el trámite está autorizado y que la ejecución de la cirugía depende de la entidad prestadora de los servicios.