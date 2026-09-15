En el sur de Bolívar, Ejército de Colombia reporta baja de alias Niche

Durante el desarrollo de operaciones militares realizadas en la vereda Corcovado, municipio de Morales, sur de Bolívar, tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido N°9 del Ejército de Colombia lograron la neutralización de alias Niche, presunto cabecilla de comisión de la compañía Simón Bolívar, del Frente de Guerra Darío Ramírez Castro del ELN.​

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Según la institución, este sujeto estaba sindicado de planear y ejecutar acciones terroristas contra las Fuerzas Militares y la población civil mediante la utilización de drones con artefactos explosivos y áreas preparadas.​

Además, dice el reporte que se incautaron seis armas largas, cinco chalecos multipropósito y abundante material de guerra.​

“Con este contundente golpe, el Frente de Guerra Darío Ramírez Castro sufre una afectación directa a sus estructuras de mando y control, pues alias Niche hacía parte de la seguridad de alias Arbey, cabecilla militar de esta organización, al tiempo que pierde capacidad para realizar acciones terroristas en el departamento”, dijo el Ejército.