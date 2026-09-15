En el Sur de Bolívar 14 familias víctimas del conflicto reciben vivienda propia

En un paso decisivo hacia la reparación integral y la consolidación de la paz en la región, el Gobernador se Bolívar, Yamil Arana, a través de su Dirección de Vivienda, realizó la entrega formal de 14 casas nuevas a familias víctimas del conflicto armado en el municipio de San Pablo.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

La jornada marcó el cierre de más de una década y media de incertidumbre para estos hogares, que durante años debieron sortear las secuelas del desplazamiento forzado y la falta de un techo digno.

La adjudicación de estos inmuebles forma parte de la estrategia departamental para saldar la deuda histórica con las comunidades más golpeadas por la violencia en el sur de Bolívar.

Cada una de las viviendas entregadas cuenta con infraestructura básica garantizada —conexión a servicios de agua potable, energía eléctrica, saneamiento básico, espacios habitacionales adecuados y áreas comunes—, asegurando condiciones seguras para el bienestar de niños, jóvenes y adultos mayores.

Durante el acto oficial, el Director de de la Dirección de Vivienda de la Gobernación de Bolívar, Jair Tuñón, enfatizó que el acceso a un hogar seguro constituye el primer pilar para la reconstrucción del tejido social:

“Tener una casa propia no es solo recibir cuatro paredes; representa la estabilidad jurídica, social y emocional que les fue arrebatada a estas familias. Hoy San Pablo da un testimonio claro de que la reparación integral sí llega al territorio“.

Para los beneficiarios, recibir las llaves significó dejar atrás años de arriendos temporales y albergues improvisados. Líderes comunitarios de la zona destacaron que esta intervención no solo devuelve la tranquilidad a 14 núcleos familiares, sino que dinamiza la reactivación socioeconómica del municipio, integrando a estas familias en entornos comunitarios estables.

Con este proyecto, la administración departamental reafirma su compromiso de continuar focalizando recursos en los municipios priorizados por el posconflicto, avanzando en la meta de reducir el déficit habitacional y garantizando que las políticas de vivienda se traduzcan en herramientas tangibles de reconciliación y desarrollo rural.