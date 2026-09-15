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15 sep 2026 Actualizado 16:34

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Orden Público

Cinco integrantes del ELN murieron durante operación de FFMM en Bolívar

Cinco integrantes del Frente de Guerra Darío Ramírez Castro del ELN murieron durante combates con las Fuerzas Militares en la vereda Corcovado, municipio de Morales, en el sur de Bolívar.

Cinco integrantes del ELN murieron durante operación de FFMM en Bolívar.

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La operación fue adelantada por unidades de la Fuerza de Despliegue Rápido N.° 9, en medio de las operaciones de control territorial que se desarrollan en esta zona del país.

De acuerdo con el Comando General de las Fuerzas Militares, durante los combates también fueron incautadas seis armas largas, munición, proveedores y material de intendencia que pertenecería a esta estructura del ELN.

En medio de la operación, un soldado resultó herido tras recibir un impacto de arma de fuego en el tórax. El uniformado fue evacuado por vía aeromédica y trasladado de urgencia al Hospital Universitario de Bucaramanga, donde permanece bajo atención médica especializada y monitoreo continuo.

Las tropas mantienen las operaciones en el área para ubicar a otros integrantes del Frente de Guerra Darío Ramírez Castro y continuar afectando la capacidad armada de esta estructura en el sur de Bolívar.

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