Deudas de 23 EPS superan los 40 billones de pesos: Así Vamos en Salud

Supersalud ordena plan de choque a Nueva EPS, Salud Total, Sanitas y EPS SURA por demoras en citas.

SALUD

El Centro de Pensamiento Así Vamos en Salud, que analiza la información reportada por las EPS ante la Superintendencia Nacional de Salud durante el primer semestre de los años 2022 a 2026, reportó una vez más la difícil situación financiera que atraviesan 23 EPS del país.

El último reporte indica que las entidades de salud acumularon $21,65 billones en activos y $40,35 billones en pasivos, lo que dejó un déficit patrimonial de $18,7 billones.