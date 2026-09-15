En María La Baja fue detenido hombre por presunto porte ilegal de armas de fuego

La rápida reacción de la Policía Nacional permitió la captura de un hombre, quien fue sorprendido portando un arma de fuego en el barrio Alto Prado.

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De acuerdo con información preliminar, el señalado se encontraba en el sector cuando habría intentado robar a una mujer. La alerta de la comunidad permitió que los uniformados reaccionaran y ubicaran al sospechoso.

Durante el procedimiento de registro, los policías le encontraron un arma de fuego, por lo que inmediatamente fue capturado y puesto bajo custodia de las autoridades.

Según habitantes del sector, alias ‘Jhoncito’ presuntamente “iba a cometer un atraso”, expresión con la que alertaron sobre sus supuestas intenciones. Sin embargo, serán las investigaciones de las autoridades las que determinen las circunstancias exactas del caso y su eventual responsabilidad.

El coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar, destacó la colaboración ciudadana: “La información oportuna de la comunidad es fundamental para anticiparnos al delito. Continuaremos fortaleciendo los controles y reaccionando frente a cualquier situación que ponga en riesgo la seguridad y tranquilidad de los bolivarenses”.

El capturado y el arma de fuego incautada fueron dejados a disposición de la autoridad competente para continuar con el proceso de judicialización.