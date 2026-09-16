Cuatro capturados con marihuana y cocaína en Cartagena

En desarrollo de las actividades de registro, control y vigilancia desplegadas en diferentes sectores de la ciudad, la Policía Nacional en Cartagena, logró la captura de cuatro hombres, señalados de estar involucrados, presuntamente, en el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

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Los procedimientos fueron realizados en los barrios España, Olaya Herrera, Zaragocilla y el municipio de Turbaco, donde los uniformados, mediante labores de patrullaje y registro a personas, lograron sacar de circulación diferentes cantidades de sustancias estupefacientes.

En el barrio España, unidades del CAI María Auxiliadora lograron la captura de “Jairo”, 26 años de edad, quien portaba 120 gramos de cocaína.

De manera simultánea, en el barrio Olaya Herrera, sector Puntilla, uniformados capturaron a un hombre de 35 años, identificado como “Alfredo”, quien durante el procedimiento portaba 120 gramos de marihuana.

En otro procedimiento, adelantado en el barrio Zaragocilla, arrestaron a “Duglan”, de 28 años, a quien le fueron encontrados 80 gramos de marihuana.

Finalmente, en el barrio Villa Andrea, sector Las Casitas, en el municipio de Turbaco, unidades de la Policía detuvieron a “Aldair”, de 31 años, quien tenía en su poder 30 gramos de marihuana.

Con estos procedimientos, la Policía Nacional logró sacar de circulación 350 gramos de sustancias estupefacientes, representados en 230 gramos de marihuana y 120 gramos de cocaína, con un avalúo superior a los $2.000.000 millones de pesos.

Los cuatro capturados y las sustancias incautadas fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde deberán responder por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, a la espera de las audiencias preliminares que definirán su situación jurídica.

“Con estas acciones reafirmamos nuestro compromiso con la seguridad ciudadana, golpeando de manera contundente las estructuras dedicadas al tráfico de estupefacientes.

Continuaremos desarrollando operativos permanentes para sacar de circulación estas sustancias ilícitas, proteger a nuestros niños y jóvenes y preservar la tranquilidad de los cartageneros”, sostuvo.