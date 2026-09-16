Tierra Baja estrena vía de acceso con su escultura ‘Luna de Bembeo’

Durante décadas, llegar a la vereda Tierra Baja significó transitar por una vía en precarias condiciones. Hoy, esa historia comienza a cambiar para su gente. La Alcaldía Mayor de Cartagena, bajo el liderazgo del alcalde Dumek Turbay Paz, entregó oficialmente la nueva vía de acceso a esta comunidad de la Zona Norte, una obra que mejora la movilidad de sus cerca de dos mil habitantes y fortalece la conexión con la Vía al Mar y la Terminal de Transportes del Norte.

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La obra, ejecutada por la Secretaría de Infraestructura a través del programa Vías para la Felicidad, comprendió la intervención de 1.813 metros lineales de vías, de los cuales 1.245 metros corresponden a pavimento asfáltico y 568 metros a pavimento rígido. Además, incluyó la construcción de 1.023 metros lineales de andenes, así como 977 metros lineales de bordillos. En total, fueron intervenidos 15.686 metros cuadrados de vías.

“Hoy estamos entregándole a Tierra Baja una obra que cambia completamente su entrada, su movilidad y sus posibilidades de desarrollo. Esta comunidad esperó durante años una vía digna y hoy la tiene. Aquí estamos demostrando que no es carreta ni maqueta, estamos donde más se necesita y cerrando brechas”, afirmó el alcalde Dumek Turbay Paz durante la entrega.

Así es esta nueva conexión en la Zona Norte

La intervención permite organizar de manera más eficiente los movimientos vehiculares entre Tierra Baja, la Vía al Mar y la Terminal de Transportes del Norte, facilitando el desplazamiento de residentes, transporte público, trabajadores y visitantes.

Uno de los componentes principales es la nueva glorieta de retorno, que articula las calzadas de ingreso y salida hacia la comunidad. También fueron construidas las vías que conectan este punto con la Vía al Mar.

La obra también incluyó señalización e iluminación, fortaleciendo las condiciones de seguridad para quienes frecuentan diariamente este sector.

“Luna de Bembeo”, un símbolo

Pero la transformación de la entrada a Tierra Baja no se limita a la infraestructura vial. En el centro de la nueva glorieta fue instalada la escultura “Luna de Bembeo”, una creación del artista y gestor cultural de la comunidad Moisés Zabaleta.

La obra fue concebida para engalanar este nuevo espacio y convertirse en un símbolo permanente de la identidad, la historia y la riqueza cultural de esta comunidad afrodescendiente.

El proyecto recoge los saberes ancestrales transmitidos de generación en generación alrededor de la luna. Según explicó su autor, la tradición oral heredada de los abuelos asociaba la luna nueva con una mayor sensibilidad hacia el amor y el cortejo.

“No queríamos que Tierra Baja recibiera solamente una carretera nueva. Queríamos que tuviera también una entrada que hablara de su gente, de su historia y de su cultura. ‘Luna de Bembeo’ queda aquí como un símbolo de orgullo para esta población y como una bienvenida para quienes lleguen a este territorio”, añadió el alcalde Turbay Paz.

Se movió el empleo local

Durante la ejecución del proyecto, cerca del 80 % de la mano de obra contratada correspondió a habitantes de Tierra Baja, permitiendo que la comunidad participara directamente en la construcción de la infraestructura y que los recursos de la obra también dinamizaran la economía de las familias nativas.

Con esta entrega, la Alcaldía Mayor de Cartagena pone al servicio de la comunidad una infraestructura vial completamente renovada, que mejora la conectividad de Tierra Baja con el resto de la Zona Norte y fortalece las condiciones para su crecimiento.

La nueva vía, que representó una inversión de $20.407 millones, se suma a las obras que el Gobierno de Dumek Turbay Paz viene ejecutando para transformar la movilidad en las tres localidades de Cartagena, llevando infraestructura moderna a sectores que durante años esperaron soluciones.