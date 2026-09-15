Daño en tubería deja sin servicio de agua a zona norte de Cartagena

Aguas de Cartagena trabaja en la atención de una fuga presentada en la línea de conducción que comunica El Pozón con la Zona Norte, que ha generado interrupciones en el servicio de agua potable en esta zona de la ciudad y en los corregimientos: La Boquilla, Tierra Baja, Puerto Rey, Arroyo de Piedra y Bayunca.

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“Nuestros equipos técnicos y maquinaria se encuentran en el sitio adelantando las labores de reparación. Está previsto que estos trabajos finalicen a las 10:00 p. m.”, aseguró la compañía.

Una vez concluyan, se dará inicio al restablecimiento gradual del servicio.