Grupo Puerto de Cartagena recibió cinco nuevas grúas de última tecnología

El Grupo Puerto de Cartagena recibió en su terminal Contecar cinco nuevos RTG Konecranes, los primeros de un total de 25 equipos que se incorporarán progresivamente a sus operaciones y que representan un nuevo avance en la modernización tecnológica de la terminal.

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Las grúas, procedentes de Finlandia, llegaron a Cartagena el 10 de septiembre a bordo de la motonave Parkgracht. Los nuevos equipos son completamente eléctricos e incorporan tecnología de operación remota, dos características que permitirán continuar avanzando hacia una operación portuaria más eficiente, segura y sostenible.

La incorporación de esta tecnología transforma la manera en que se realiza la operación de los RTG, manteniendo a las personas en el centro del proceso. Los nuevos equipos incorporan una configuración concebida para operación remota, en la que los operadores realizan las maniobras desde un centro especialmente diseñado para este modelo de operación.

Desde este espacio, contarán con cámaras, sistemas de visualización y herramientas tecnológicas que amplían su capacidad para supervisar y ejecutar las maniobras de manera segura y precisa. Así, la tecnología potencia la experiencia y el criterio del operador, al trasladar el punto desde el cual se realiza la operación hacia un entorno con mayores capacidades de información, visualización y control.

Este cambio también supone una evolución de las competencias asociadas a la operación portuaria. La incorporación de nuevas herramientas tecnológicas abre oportunidades para desarrollar capacidades digitales y para ampliar la diversidad de perfiles que pueden desempeñar estas funciones, favoreciendo una participación más amplia de hombres y mujeres en este tipo de labores.

Con este proyecto, el Grupo Puerto de Cartagena continúa avanzando en una visión de modernización en la que tecnología y talento humano evolucionan conjuntamente, incorporando criterios de sostenibilidad y eficiencia energética para fortalecer una operación cada vez más segura, competitiva y preparada para los desafíos de la industria portuaria.

Equipos eléctricos para una operación sostenible

La renovación también incorpora un componente ambiental: los 25 nuevos RTG son completamente eléctricos. Al emplear electricidad para su funcionamiento, los equipos permiten reducir las emisiones contaminantes asociadas a su operación frente a tecnologías que utilizan combustibles.

Su tecnología eléctrica implica, además, menores necesidades de mantenimiento y de componentes asociados a este proceso, lo que complementa los esfuerzos de Contecar por incorporar criterios de sostenibilidad en la modernización de sus operaciones.

Cada uno de los nuevos RTG tendrá capacidad para movilizar hasta 30 contenedores por hora, contribuyendo a fortalecer la capacidad operativa de Contecar y el flujo de la cadena logística.

“Con la llegada de estas cinco grúas de Finlandia, estamos fortaleciendo a Cartagena como un punto estratégico en el comercio internacional. Una operación portuaria más eficiente y confiable contribuye a la competitividad de la ciudad y del país y nos permite responder mejor a las necesidades de quienes conectan sus productos con el mundo a través de nuestras terminales”, afirmó Eduardo Bustamante, director de Operaciones, Sistemas y Telecomunicaciones.

La llegada de estos primeros cinco RTG marca el inicio de la incorporación de los 25 nuevos equipos, con los que el Grupo Puerto de Cartagena continúa integrando tecnología y preparando su infraestructura y sus operaciones para atender las exigencias del comercio marítimo internacional y contribuir al fortalecimiento de la conectividad y la competitividad del país.

¿Qué es un RTG?

RTG corresponde a Rubber Tired Gantry Crane, o grúa pórtico sobre neumáticos. También conocidas como grúas de patio, estos equipos son utilizados para mover y posicionar los contenedores una vez se encuentran en tierra.