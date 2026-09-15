Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

16 sep 2026 Actualizado 00:12

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Cartagena

Volcamiento de camión en Turbaco dejó un conductor lesionado

El siniestro ocurrió cerca al puente de El Cortijo

Captura de video- Colprensa

Captura de video- Colprensa

Captura de video- Colprensa
Cartagena
Añadir Caracol Radio en Google

Complicaciones en el tránsito se presentaron el martes 15 de septiembre en la zona del puente de El Cortijo, en Turbaco, Bolívar, luego del volcamiento de un camión de carga que terminó ocupando parte de la vía, y que dejó a un conductor lesionado.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

El hecho se presentó durante la tarde en la denominada oreja del puente, un sector por donde circulan diariamente numerosos vehículos. El automotor quedó apoyado sobre uno de sus costados, reduciendo el espacio disponible para el paso.

La emergencia fue atendida por unidades del Cuerpo de Bomberos, que llegaron al lugar para desarrollar las labores correspondientes y asegurar el área mientras se busca normalizar la circulación.

Las causas del suceso son materia de investigación.

Andrés Vizcaíno Villa

Andrés Vizcaíno Villa

Periodista cartagenero con experiencia en comunicación pública. Músico y apasionado por la radio.

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio Colombia

  •  
Últimos programas

Estás escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir

Enlace copiado