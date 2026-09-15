Volcamiento de camión en Turbaco dejó un conductor lesionado

Complicaciones en el tránsito se presentaron el martes 15 de septiembre en la zona del puente de El Cortijo, en Turbaco, Bolívar, luego del volcamiento de un camión de carga que terminó ocupando parte de la vía, y que dejó a un conductor lesionado.

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El hecho se presentó durante la tarde en la denominada oreja del puente, un sector por donde circulan diariamente numerosos vehículos. El automotor quedó apoyado sobre uno de sus costados, reduciendo el espacio disponible para el paso.

La emergencia fue atendida por unidades del Cuerpo de Bomberos, que llegaron al lugar para desarrollar las labores correspondientes y asegurar el área mientras se busca normalizar la circulación.

Las causas del suceso son materia de investigación.