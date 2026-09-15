Doblete de Diber Cambindo en triunfo de León: así está la lista de goleadores colombianos en 2026. (Photo by Mauricio Salas/Jam Media/Getty Images) / Jam Media

Diber Cambindo continúa rompiéndola en la Liga Mexicana. El delantero colombiano marcó un doblete en el triunfo 2-0 del Club León frente al San Luis, encuentro válido por la octava jornada del Torneo Apertura en México.

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Resumen del partido de Diber Cambindo

En un primer tiempo de ida y vuelta, los contendientes generaron varias llegadas, pero no tuvieron puntería. San Luis tuvo las opciones más claras. Primero, al 39, con un disparo del francés Sebastien Salles-lamonge, que apenas pasó desviado de la portería; dos minutos más tarde con un remate de tijera del español Rafael Llorente que raspó el poste derecho del arco defendido por Óscar García.

Por León, el colombiano Daniel Arcila inquietó con par de disparos de larga distancia que el guardameta Manuel Lajud alcanzó a atajar. En el segundo lapso el León fue más ofensivo. Consiguió el 1-0 al 49 en una jugada en la que luego de una serie de rebotes dentro del área Dibe Cambindo remató con pierna izquierda para vencer a Lajud. Véalo acá:

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El local mantuvo el pulso, lo que le permitió sentenciar el 2-0 al minuto 71 en un contragolpe en el que Cambindo venció a Lajud en mano a mano. No se lo pierda a continuación:

Con el resultado, el León llegó a 13 puntos para colocarse sexto en el certamen; San Luis se quedó con seis unidades en el lugar 16.

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Listado de los goleadores colombianos en la temporada 2026

Con esta anotación, Diber Cambindo se metió en el listado de los colombianos con mayor cantidad de goles a nivel internacional a lo largo de la temporada 2026. El ranking lo comanda Luis Javier Suárez (Sporting de Portugal) con 26 dianas, mientras que Cambindo es undécimo con 14.