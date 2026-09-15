Colombia, Azerbaiyán y Ucrania participaron en evaluación táctica de la OTAN en Antioquia
Este programa está orientado a la evaluación y retroalimentación de las capacidades militares de las fuerzas que participan en la iniciativa.
Por primera vez en Colombia se desarrolló el Tactical Evaluation Course (TACEVAL) de la OTAN, un ejercicio de evaluación de capacidades operacionales e interoperabilidad que tuvo como escenario el Comando Aéreo de Combate No. 5, en Rionegro, Antioquia.
En la actividad participaron militares de Colombia, Azerbaiyán y Ucrania, junto con instructores de Italia, República Checa, Grecia, Francia y Países Bajos, quienes realizaron jornadas de entrenamiento, intercambio de experiencias y evaluación de procedimientos.
El ejercicio permitió identificar oportunidades de mejora en las capacidades operacionales e interoperables de las fuerzas participantes, dentro del programa OCC E&F (Operational Capabilities Concept – Evaluation & Feedback) de la OTAN.
Este programa está orientado a la evaluación y retroalimentación de las capacidades militares de las fuerzas que participan en la iniciativa.
Para la Fuerza Aeroespacial Colombiana, la actividad hace parte del proceso de cooperación y certificación de capacidades con la OTAN, iniciado en 2021, con el objetivo de fortalecer su preparación para participar en escenarios de cooperación internacional.