Capturan a siete personas por explotación ilícita de oro en la escarpa occidental de Bucaramanga

Siete personas fueron capturadas por la Policía Metropolitana de Bucaramanga por el delito de explotación ilícita de yacimiento minero y otros materiales, durante un operativo realizado en el sector de la quebrada Chapinero, en el predio Forjas, de la escarpa occidental de la capital santandereana.

De acuerdo con la Policía, los uniformados de la Seccional de Carabineros y Protección Ambiental encontraron a los implicados realizando remoción de la capa vegetal, socavación, debilitamiento del talud y extracción de material aurífero, sin contar con los permisos correspondientes de la autoridad ambiental, CDMB.

Entre los capturados estaría un hombre que, según las verificaciones de los investigadores, sería reincidente y estaría relacionado con actividades de explotación ilícita de yacimientos mineros en este sector.

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Durante el procedimiento fueron incautados una motobomba, seis picas, un azadón, dos bateas plásticas, 40 metros de manguera, dos canalones y un radio de comunicación, elementos que presuntamente eran utilizados para las labores de extracción.

La Policía señaló que la intervención permitió detener las actividades y evitar mayores afectaciones sobre la fuente hídrica y los recursos naturales de la zona.

Los siete capturados y los elementos incautados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que deberá presentarlos ante un juez para definir su situación judicial.