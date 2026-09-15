Gremios de Santander advierten impacto económico por jornada del “Día sin carro” en Bucaramanga

Día sin carro: mejoró la calidad del aire y bajó el ruido / Foto: Área Metropolitana de Bucaramanga / Foto: suministrada a Caracol Radio

El Comité Intergremial de Santander expresó su preocupación ante el impacto económico que podría generar la jornada del “Día sin carro” programada para el próximo 30 de septiembre en Bucaramanga y su área metropolitana.

A través de un comunicado oficial, el sector productivo de la región expuso las razones de alerta frente a las restricciones de movilidad de ese día. Uno de ellos, la “coincidencia con el pago de la quincena”, argumentan que al restringir el tráfico en una fecha caracterizada por un alto gasto en los hogares, se dificulta la libre movilidad de los consumidores al comercio formal, lo que generará, según el gremio, un golpe directo a los ingresos de miles de negocios locales.

En un segundo punto, comparten que existirá afectación en la cadena logística. Dicen que las restricciones vehiculares entorpecerán la distribución de mercancías e insumos en una jornada que, por el flujo de fin de mes, requiere una alta demanda comercial.

Ante esta situación, el Comité hizo un llamado a las autoridades de tránsito y al Área Metropolitana de Bucaramanga para abrir mesas de diálogo y evaluar la jornada. La organización busca conciliar las metas de sostenibilidad ambiental y calidad del aire sin menoscabar la estabilidad económica y productiva de Santander.