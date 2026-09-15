Alcalde de Bucaramanga advierte que no permitirá actos vandálicos dentro ni fuera de universidades

El alcalde de Bucaramanga, Cristian Portilla, respaldó el llamado del presidente Abelardo de La Espriella, frente a los hechos de alteración del orden público que puedan presentarse en inmediaciones de las universidades y advirtió que la academia no puede convertirse en un espacio de impunidad.

El mandatario aseguró que en la ciudad se impartieron instrucciones a las autoridades para actuar frente a comportamientos que afecten la convivencia, tanto dentro como fuera de las instituciones de educación superior.

“No vamos a permitir ni que el bandido, ni que el delincuente al interior de las instituciones educativas universitarias quiera venir a generar cualquier tipo de desorden o alterar el orden público en nuestra ciudad”, afirmó Cristian Portilla.

Lea también: Se reactivó incendio forestal en zona del Páramo de Santurbán en Santander

También rechazó actos de vandalismo contra paredes, bienes públicos y propiedades privadas, así como las agresiones o faltas de respeto contra integrantes de la Policía y el Ejército.

El alcalde de la capital santandereana señaló que su administración mantendrá el respaldo a la fuerza pública y sostuvo que estas medidas buscan garantizar los derechos de todos los ciudadanos y evitar que hechos protagonizados por unos pocos afecten a la comunidad estudiantil.