Restringen circulación de motos los fines de semana en Barbosa, Santander. Así quedó la medida

Tras los accidentes de tránsito registrados durante el fin de semana, que dejaron dos personas fallecidas en la vereda Cristales y dos jóvenes lesionados en el corregimiento de Cite, la Alcaldía de Barbosa anunció nuevas restricciones para la movilidad nocturna.

El alcalde Marco Alirio Cortés Torres confirmó, después de un Consejo de Seguridad, que durante un mes estará prohibida la circulación de motocicletas en el municipio los viernes, sábados y domingos, entre las 10:00 de la noche y las 5:00 de la mañana.

La medida no aplicará sobre las vías nacionales y tendrá excepciones para trabajadores formalizados de empresas de mensajería, domiciliarios y algunas motocargas que desarrollen actividades nocturnas. Estos vehículos deberán ser registrados y contar con la autorización correspondiente de la Secretaría de Tránsito.

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El mandatario señaló que la decisión busca evitar que personas que consuman alcohol salgan a conducir motocicletas y pidió corresponsabilidad a los establecimientos nocturnos. “El que quiera tomar, deje la moto en la casa”, afirmó Cortés Torres, al insistir en que la prioridad de la administración es proteger la vida.

Por su parte, el comandante del Quinto Distrito de Policía de Barbosa indicó que en la última semana fueron inmovilizadas alrededor de 120 motocicletas, principalmente por modificaciones en los sistemas de escape y otras infracciones.

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Además, las autoridades anunciaron controles contra el mototaxismo ilegal, las carreras y apuestas nocturnas de motocicletas, especialmente en el corredor hacia Vélez. El alcalde advirtió que estos eventos no serán permitidos y que las motos involucradas podrían ser inmovilizadas.

La Alcaldía también anunció controles sobre los establecimientos que permitan que personas bajo los efectos del alcohol salgan conduciendo motocicletas, así como acciones contra fiestas nocturnas que no cuenten con autorización oficial.

El alcalde Marco Alirio Cortés, aseguró que no autorizó la fiesta realizada en el corregimiento de Cite durante el fin de semana. La restricción comenzará a aplicarse desde este viernes y tendrá una duración inicial de un mes, periodo durante el cual las autoridades evaluarán el comportamiento de la movilidad y la accidentalidad en Barbosa.