Más de mil niños han superado la desnutrición aguda en Medellín

Medellín

El Distrito de Medellín logró la recuperación de 1.158 niños y niñas con desnutrición aguda entre enero de 2024 y lo que va de 2026. A través de la ruta de atención pediátrica, las autoridades hacen seguimiento a menores de cinco años con desnutrición y retraso en talla, en un esfuerzo coordinado entre Buen Comienzo, la red hospitalaria pública y privada y la Secretaría de Inclusión Social y Familia.

Durante 2026 se han identificado 1.528 casos de desnutrición aguda, de los cuales la mayoría ya logró superar esta condición. Paralelamente, las autoridades detectaron 11.571 menores con retraso en talla, estado que ha sido revertido por cerca del 50 % de los afectados gracias al acompañamiento institucional.

Estrategia integral y seguimiento a familias en riesgo

La subsecretaria de Salud Pública, Luz Aída Rendón, destacó que en el periodo reportado no se registran muertes por desnutrición en menores de cinco años. Este resultado responde a las acciones de la alianza Cero Hambre y la estrategia Medellín Te Quiere Saludable, enfocadas en la detección temprana y el apoyo a los hogares.

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En el marco del programa Medellín Te Quiere Saludable se han ejecutado 53.775 valoraciones nutricionales y gestionado la atención de 64.293 familias en situación de riesgo. La Alcaldía confirmó que mantendrá estas intervenciones de promoción, prevención y atención oportuna para garantizar el desarrollo de la población infantil.