Finlandia se suma a la iniciativa francesa sobre disuasión nuclear europea

Finlandia decidió este lunes sumarse a la iniciativa sobre disuasión nuclear europea lanzada en marzo pasado por el presidente francés, Emmanuel Macron, informaron la Oficina Presidencial y el Ministerio de Defensa del país nórdico.

“Hoy, Finlandia ha decidido sumarse a la ‘disuasión avanzada’. Esta decisión, que se ajusta a las respectivas obligaciones internacionales de ambos países, supone un paso importante para la seguridad europea y para la cooperación bilateral”, señaló en su comunicado la oficina del presidente finlandés, Alexander Stubb.

Esta decisión reforzará la asociación entre ambos países y ofrecerá oportunidades para enviar “señales estratégicas”, así como la capacidad de gestionar la escalada por debajo del umbral nuclear, según el comunicado.

Está previsto que en los próximos meses se cree un grupo directivo conjunto para poner en marcha esta cooperación, según el comunicado, que subrayó que Francia y Finlandia “reafirman su ambición de lograr una Europa más fuerte, segura y mejor defendida”.

Finlandia ha estado negociando con Francia de forma confidencial su adhesión a la iniciativa sobre disuasión nuclear europea, a la que ya se han adscrito diez países hasta la fecha (Alemania, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Grecia, Noruega, Países Bajos, Polonia, Reino Unido y Suecia).

“Francia es una potencia nuclear europea que desempeña un papel clave en el fortalecimiento de la defensa de Europa. La adhesión de Finlandia a la iniciativa francesa profundizará significativamente nuestra cooperación bilateral en materia de defensa con Francia y reforzará la seguridad de Finlandia”, declaró el ministro de Defensa del país nórdico, Antti Häkkänen.

Según Häkkänen, la iniciativa francesa no sustituye ni se solapa con la disuasión nuclear de la OTAN, ya que esta constituye en última instancia la “garantía suprema de la seguridad” de los países miembros de la Alianza.

El ministro finlandés destacó que los países participantes de la iniciativa francesa no tienen obligaciones como las de la defensa colectiva de la OTAN, ni Francia les exige que contribuyan a los costos de mantener la disuasión nuclear.