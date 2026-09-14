Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

14 sep 2026 Actualizado 03:50

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Política

Se acabaron los privilegios para los presos en guarniciones militares: dice el presidente

Abelardo de la Espriella anunció medidas para corruptos y delincuentes de “cuello blanco”

Abelardo de la Espriella. Foto: Getty Images.

Abelardo de la Espriella. Foto: Getty Images. / NurPhoto

Abelardo de la Espriella. Foto: Getty Images.
Añadir Caracol Radio en Google

POLÍTICA

Durante su alocución, el presidente de la República, Abelardo de la Espriella ordenó revisar los casos de presos en guarniciones militares o estaciones de Policía. Según el jefe de Estado, se acaban los privilegios para los delincuentes que permanecen en esas instalaciones.

“Los delincuentes de cuello blanco no son delincuentes de categoría superior, son corruptos y muchas veces el daño que causan es devastador porque sus víctimas se cuentan por miles”, advirtió el presidente.

Para el jefe de Estado cuando alguien se roba los recursos públicos, es porque le está quitando el agua a una familia, la educación o la carretera a los colombianos.

“Me niego a aceptar que quienes utilizaron posiciones privilegiadas dentro del Estado para saquear los recursos públicos pretendan convertir el cumplimiento de una condena en una estadía privilegiada”. De acuerdo con el mandatario, la ley debe ser igual para todos, y ningún delincuente por más de que haya usado camisa y corbata no tendrá consideración especial.

José Andrés González Gaitán

José Andrés González Gaitán

Comunicador Social – Periodista, egresado de la Universidad Minuto de Dios, Especialista en Sistema...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio Colombia

  •  
Últimos programas

Estás escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir

Enlace copiado