Se acabaron los privilegios para los presos en guarniciones militares: dice el presidente

POLÍTICA

Durante su alocución, el presidente de la República, Abelardo de la Espriella ordenó revisar los casos de presos en guarniciones militares o estaciones de Policía. Según el jefe de Estado, se acaban los privilegios para los delincuentes que permanecen en esas instalaciones.

“Los delincuentes de cuello blanco no son delincuentes de categoría superior, son corruptos y muchas veces el daño que causan es devastador porque sus víctimas se cuentan por miles”, advirtió el presidente.

Para el jefe de Estado cuando alguien se roba los recursos públicos, es porque le está quitando el agua a una familia, la educación o la carretera a los colombianos.

“Me niego a aceptar que quienes utilizaron posiciones privilegiadas dentro del Estado para saquear los recursos públicos pretendan convertir el cumplimiento de una condena en una estadía privilegiada”. De acuerdo con el mandatario, la ley debe ser igual para todos, y ningún delincuente por más de que haya usado camisa y corbata no tendrá consideración especial.