De la Espriella anunció que controvertirá fallos judiciales que limitan decisiones del Gobierno

Imagen de referencia | Tribunal - Abelardo de la Espriella: Getty Images.

El presidente Abelardo de la Espriella anunció que su Gobierno controvertirá algunas decisiones judiciales que, según explicó, estarían limitando las facultades del Ejecutivo para tomar decisiones en materia de seguridad y orden público.

El mandatario aseguró que respeta la independencia de la justicia, pero señaló que también tiene la responsabilidad de defender las competencias que la Constitución le otorga como jefe de Estado.

“Respetamos las decisiones judiciales, pero vamos a controvertirlas y vamos a defender las facultades constitucionales del Presidente de la República”, afirmó De la Espriella.

Fallos sobre operaciones de la Fuerza Pública

El pronunciamiento del mandatario se produjo al abordar decisiones judiciales relacionadas con operaciones contra organizaciones armadas ilegales.

De la Espriella cuestionó que determinados fallos puedan terminar restringiendo la capacidad de las Fuerzas Militares para actuar contra estructuras criminales. Su argumento se centró especialmente en los casos en los que dentro de estos grupos hay menores de edad.

El presidente reconoció que los niños reclutados por organizaciones armadas son víctimas, pero sostuvo que esta circunstancia no puede utilizarse para impedir la acción de la Fuerza Pública contra los grupos ilegales.

“Los niños son víctimas, pero eso no puede darles inmunidad operacional a los criminales”, afirmó el mandatario.

Gobierno defiende facultades presidenciales

De la Espriella sostuvo que el Presidente tiene responsabilidades constitucionales relacionadas con la conducción de la Fuerza Pública, el orden público y las decisiones de seguridad.

Por ello, aseguró que su Gobierno acudirá a los mecanismos legales disponibles para controvertir las decisiones con las que no esté de acuerdo.

“Yo voy a defender las facultades constitucionales que tengo como Presidente de la República”, manifestó.

El anuncio plantea una nueva discusión entre el Ejecutivo y la rama judicial sobre los límites de las decisiones de los jueces frente a las operaciones militares y las competencias del Gobierno en materia de seguridad.