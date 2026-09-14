Santa Marta y municipios del Magdalena, en riesgo alto por el Fenómeno de El Niño. Foto: Colprensa( Thot )

El Ministerio de Vivienda identificó a Santa Marta y al menos diez municipios del Magdalena entre los territorios del país con riesgo alto o muy alto frente a los posibles impactos del Fenómeno de El Niño.

La alerta está relacionada principalmente con una posible reducción en la disponibilidad de agua, afectaciones en los sistemas de acueducto, deterioro de la calidad del recurso e incendios forestales.

Preparación ante posibles afectaciones

Ante este escenario, el Ministerio pidió a las autoridades territoriales y empresas de servicios públicos preparar fuentes alternas de abastecimiento, monitorear las fuentes de agua y fortalecer el control de pérdidas.

También recomendó establecer con anticipación puntos de cargue, rutas y capacidades para el suministro mediante carrotanques, en caso de presentarse una emergencia.

Según el Ministerio, las condiciones asociadas al Fenómeno de El Niño podrían mantenerse hasta el primer trimestre de 2027, por lo que llamó a los territorios a fortalecer desde ahora sus planes de preparación.