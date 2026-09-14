Dimar autoriza 10 concesiones para el uso de playas y zonas costeras de Santa Marta. Foto: Dirección General Maritima

En lo que va de 2026, la Dirección General Marítima ha concedido cinco concesiones y cuatro permisos temporales. Estas autorizaciones están relacionadas con proyectos turísticos, económicos, portuarios y de infraestructura que se desarrollan en diferentes zonas costeras de la ciudad.

El Capitán de Fragata Julio Monroy Silvera, capitán de Puerto de Santa Marta, destacó que estos procesos hacen parte de la labor de la autoridad marítima para organizar el uso de estos espacios. “La Dirección General Marítima, a través de la Capitanía de Puerto de Santa Marta, consolida su liderazgo en la administración de los bienes de uso público bajo jurisdicción marítima”, señaló.

El balance de los últimos tres años también incluye siete modificaciones a concesiones existentes, 26 permisos temporales en playas rurales y 107 conceptos técnicos favorables para permisos temporales en playas urbanas, para un total de 150 actuaciones administrativas.

Monroy Silvera explicó que las autorizaciones están relacionadas con diferentes actividades que tienen impacto en la economía local. “Estas autorizaciones respaldan iniciativas turísticas, económicas, portuarias y de infraestructura con criterios de seguridad, sostenibilidad y protección del entorno marino costero”, afirmó.

Según Dimar, estos procesos permiten establecer las condiciones bajo las cuales pueden desarrollarse actividades en las zonas costeras, teniendo en cuenta criterios técnicos, de seguridad marítima y protección ambiental.

La autoridad marítima indicó que continuará con la evaluación y regulación de proyectos y actividades en estos espacios, con el objetivo de promover un aprovechamiento legal y ordenado de las áreas marítimas y costeras de Santa Marta.