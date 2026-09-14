Samacá entrega 25 becas a jóvenes de su banda, campeona mundial en Países Bajos

Los jóvenes pertenecientes a la Banda Sinfónica Especial de Samacá recibieron un homenaje por parte de la Alcaldía Municipal y el Ejército Nacional / Foto: Alcaldía de Samacá.

Samacá

La Banda Sinfónica Especial de Samacá, integrada por 65 niños y jóvenes, recibió un homenaje por parte de la Alcaldía y el Ejército Nacional luego de conquistar el primer lugar de la tercera división en el World Music Contest de Kerkrade, Países Bajos, en julio de 2026.

Durante el acto, el alcalde de Samacá, Wilson Castiblanco Gil, anunció la entrega de 25 becas para jóvenes integrantes de la banda, mediante una alianza con la Universidad Nacional de La Rioja, en España. La iniciativa busca reconocer el desempeño alcanzado por los músicos y fortalecer sus oportunidades de formación académica y artística.

“Las 25 becas que hoy entregamos con la Universidad Nacional de La Rioja son la semilla para que estos jóvenes sigan creciendo como músicos y para que más niños y niñas vean en la música un camino de futuro”, señaló el alcalde Wilson Castiblanco Gil.

El mandatario destacó que el reconocimiento no solo busca premiar el resultado obtenido en Europa, sino también motivar a las nuevas generaciones de Samacá para que encuentren en la música una alternativa de formación y desarrollo personal.

Durante la ceremonia también participó el Batallón de Infantería N.º 2 “Mariscal Antonio José de Sucre”, con sede en Chiquinquirá, que entregó a los 65 integrantes de la banda el parche de la unidad militar y el Escudo de Armas, como símbolo de reconocimiento a su disciplina y representación de Boyacá.

El acto estuvo liderado por el teniente coronel Edwar Jiménez, comandante del Batallón Sucre, quien resaltó el esfuerzo de los jóvenes y comparó la disciplina musical con los valores que caracterizan al servicio militar.

“Entregar el parche del Batallón Sucre y el Escudo de Armas a estos jóvenes es un honor para el Ejército Nacional. Este reconocimiento, reservado usualmente para casos especiales y para integrantes con más de 20 años de servicio, hoy simboliza el compromiso, la constancia y el amor por la patria que también se demuestra desde el arte”, afirmó Jiménez.

El oficial agregó que la presentación de los jóvenes en escenarios internacionales demuestra que la disciplina, la constancia y el trabajo en equipo también pueden convertirse en herramientas para representar al departamento y al país.

“La Banda Sinfónica de Samacá nos recuerda que la disciplina militar y la disciplina musical comparten el mismo espíritu: servir con excelencia”, sostuvo el teniente coronel.

Tras el título obtenido en Países Bajos, la Banda Sinfónica Especial de Samacá continuará con su agenda de presentaciones y competencias durante los próximos meses.

Los músicos se preparan para representar al municipio y a Boyacá en el Concurso Nacional de Bandas en Paipa. Además, tienen previstas presentaciones en La Vega, Guatavita y Anapoima, en Cundinamarca, durante octubre y noviembre.

De esta manera, el reconocimiento recibido en Samacá se suma a una serie de incentivos para los jóvenes músicos, con las becas como una apuesta por su formación y con el acompañamiento institucional como respaldo a una banda que ya llevó el nombre de Boyacá hasta uno de los escenarios internacionales más importantes de la música de bandas.