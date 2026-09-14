“Ofensiva se mantiene”: Comandante de EJC tras rescate de seis menores en Antioquia

El comandante del Ejército Nacional, mayor general José Bertulfo Soto, lanzó una advertencia directa a las estructuras del Clan del Golfo que mantienen acciones de extorsión, intimidación y control ilegal en el Bajo Cauca antioqueño, luego de una operación militar en Caucasia en la que fueron recuperadas siete personas que permanecían retenidas.

“Quienes extorsionan, intimidan a las comunidades y pretenden imponer control ilegal sobre el territorio deben saber que nuestros soldados van tras ellos”, afirmó el oficial, quien aseguró que la ofensiva militar se mantendrá en esta región de Antioquia.

El pronunciamiento se produjo después de que tropas del Gaula Militar Bajo Cauca y de la Séptima División del Ejército, con apoyo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Policía Nacional, sostuvieran combates en zona rural de Caucasia contra una comisión armada del Clan del Golfo.

Durante la operación, las tropas lograron recuperar a siete personas de las cuales seis eran menores de edad que, según el Ejército, permanecían retenidos por esta organización criminal. La institución señaló además que la acción permitió golpear a la comisión armada que hacía presencia en esa zona del departamento.

El Ejército indicó que la operación hace parte de las acciones que vienen desarrollándose para reducir la capacidad de las estructuras criminales que obtienen recursos mediante extorsiones y buscan ejercer control sobre las comunidades y corredores del Bajo Cauca.

Soto aseguró que mantener la presión militar en el territorio busca proteger a la población, cerrar espacios a las organizaciones ilegales y permitir que sus integrantes sean llevados ante la justicia.

“La ofensiva militar se mantiene en el Bajo Cauca antioqueño”, señaló el comandante del Ejército al destacar la participación de los soldados del Gaula Militar y de la Séptima División en esta operación.

Las Fuerzas Militares anunciaron que continuarán las operaciones en esta zona de Antioquia contra las estructuras del Clan del Golfo vinculadas con extorsiones, intimidaciones y otras acciones contra la población civil.