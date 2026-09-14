Nuevos retos para el Comandante de la Policía Metropolitana

Cúcuta

El nuevo Comandante de la Policía Metropolitana Coronel Pedro Saavedra designado por la Dirección Nacional y próximo ascender como General de la República ya está en la ciudad de Cúcuta.

Su primer encuentro lo sostuvo con el alcalde de la ciudad Jorge Acevedo y con el equipo que acompaña los temas de seguridad desde la secretaría de ese sector.

El mandatario municipal fue enfático en el diálogo con el alto oficial en darle continuidad a la ofensiva contra las bandas criminales, reducción de los delitos que afecta la seguridad ciudadana, como también reducir las acciones generadoras de violencia que provienen de la zona de frontera venezolana.

En medio de un ambiente receptivo, de respeto y de saludo protocolario se dio el encuentro entre la autoridad local y el nuevo Comandante de la Mecuc.

En los próximos días se adelantará la transmisión de mando dirigida por el Comandante de la Regional Cinco de Policía para asumir el gran reto que tiene el nuevo comandante frente a la ciudad y el área metropolitana.