América de Cali busca hoy extender su invicto ante el colero Deportivo Pasto

Con el objetivo de extender su buena racha e invicto en la liga colombiana y dar un paso más hacia la clasificación anticipada a la fase dos de la competencia América de Cali recibirá esta noche al Deportivo Pasto en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero. El compromiso, programado para las 8:00 p. m., cerrará la décima fecha de la Liga BetPlay Dimayor II-2026.

Los dirigidos por David González atraviesan un momento brillante. Comandan el torneo local con 20 puntos en ocho partidos disputados y exponen un invicto que los ilusiona con la meta de los cuadrangulares. El cuadro ‘Escarlata’ llega motivado tras encadenar sólidas victorias, incluyendo una goleada 3-0 frente a Alianza FC por Liga y una contundente remontada 4-1 ante el Deportivo Pereira en la Copa Colombia.

La principal novedad roja es la convocatoria del defensor central Danny Rosero, quien superó sus molestias físicas, quedando a disposición del cuerpo técnico para recibir al once pastuso.

Por los lados del rival, el panorama no es el mejor. El Deportivo Pasto llega sumido en una profunda crisis de resultados que lo ubica en el fondo de la tabla de posiciones con apenas dos unidades, producto de dos empates y seis derrotas en ocho juegos. El onceno nariñense buscará dar la sorpresa de la jornada y sumar sus primeros tres puntos, situación nada fácil por el buen momento del local.

La Comisión Arbitral designó al juez Wilmar Montaño, del colegio de Cundinamarca, como el árbitro central de este partido.

Cabe recordar que, por sanción desde la Dimayor, el encuentro se disputará a puerta cerrada, por lo que no se permitirá el ingreso de público a las tribunas del Pascual Guerrero.