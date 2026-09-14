Comenzó retorno de la policía a Guamalito

Norte de Santander

El alcalde del municipio de el Carmen José Reynel Contreras confirmó a Caracol Radio el retorno de la fuerza pública al corregimiento de Guamalito, después de cinco acciones violentas en esa población durante una semana.

El funcionario reveló que en la madrugada de hoy comenzó el desembarco de las unidades que llegarán a recuperar el control y la seguridad de esa localidad. A esto se suma el apoyo que brindará el Ejército Nacional de acuerdo a las nuevas ordenes del gobierno nacional.

“Hemos trazado con el gobierno nacional acciones para que a través de los recursos del Fosecon se permita acelerar la construcción de la estación, trabajar en elementos anti drones, video vigilancia y también hacer mejoras a la estación de policía de El Carmen” dijo el mandatario municipal.

Explicó además que la nueva sede policial funcionará de manera temporal en lo que se conoce como Casa de la Cultura o Casa de la Justicia.

Finalmente el funcionario manifestó que el regreso de los policías ha despertado en la comunidad alegría, acción de gracias a las autoridades y confianza en el restablecimiento del orden en la zona que ha estado golpeada por el ELN.