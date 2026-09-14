Colombia, entre los países con más agentes franceses desplegados contra el narcotráfico: Le Figaro

Colombia es uno de los países del mundo donde Francia mantiene una mayor presencia de agentes dedicados a la cooperación policial internacional, según reveló el diario francés Le Figaro. Su trabajo en el país estaría concentrado principalmente en combatir el narcotráfico y el comercio de mercancías de contrabando con posibles repercusiones en territorio francés.

El diario destaca que Francia cuenta con una de las redes de agentes de seguridad más extensas fuera de sus fronteras y la sitúa, por su alcance internacional, solo detrás de Estados Unidos. El reportaje aborda el trabajo de cerca de 1.000 funcionarios franceses desplegados alrededor del mundo para perseguir organizaciones criminales y anticipar amenazas que pueden terminar afectando a Francia.

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¿Por qué Francia tiene presencia en Colombia?

Uno de los puntos destacados por Le Figaro es Colombia, donde la lucha contra el tráfico internacional de drogas ocupa un lugar prioritario.

El artículo resume la estrategia francesa con una frase: “La cocaína no crece en la Creuse”, en referencia a un departamento del centro de Francia y a la necesidad de combatir el narcotráfico desde los países donde se originan o atraviesan las redes de suministro.

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Por esa razón, los agentes franceses destinados en Colombia trabajan en cooperación con las autoridades locales para intercambiar información, identificar estructuras criminales y seguir las rutas utilizadas para llevar drogas hacia Europa.

El otro frente señalado por el diario es la lucha contra la comercialización de productos de contrabando y otros tráficos ilícitos que operan a través de redes internacionales.

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Francia persigue el crimen más allá de sus fronteras

La estrategia parte de la premisa de que amenazas como el narcotráfico, el tráfico de armas, la ciberdelincuencia o el crimen organizado no pueden combatirse exclusivamente dentro del territorio francés.

La Dirección de Cooperación Internacional de Seguridad (DCIS), que reúne a la Policía y la Gendarmería Nacional francesas, confirma que más de 300 policías y gendarmes trabajan actualmente desde representaciones diplomáticas francesas y cubren 169 países. Sus prioridades incluyen el narcotráfico, el tráfico de armas, el terrorismo y la criminalidad organizada transnacional.

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La red descrita por Le Figaro es más amplia e incluye diferentes funcionarios franceses encargados de enfrentar amenazas criminales desde el extranjero.

Colombia es un punto estratégico para Francia en América Latina

La presencia de un número importante de policías en Colombia refleja, según el enfoque del diario francés, el peso que tiene el país dentro de la estrategia de seguridad internacional de París.

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Además de participar en investigaciones y facilitar el intercambio de información judicial, estos funcionarios sirven como enlace entre los organismos franceses y las autoridades colombianas.

De esta manera, Francia busca actuar contra las organizaciones criminales antes de que drogas, mercancías ilegales y otros tráficos lleguen a su territorio.

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