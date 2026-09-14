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14 sep 2026 Actualizado 12:40

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Bomberos de Santa Marta activan búsqueda de joven desaparecido en el sector de pozo Verde en Bonda

Testigos observaron al bañista cuando se sumergió y posteriormente no volvió a salir a la superficie.

JodiJacobson

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Unidades del Cuerpo de Bomberos de Santa Marta adelantan la búsqueda de un joven que desapareció luego de ingresar a Pozo Verde, jurisdicción del corregimiento de Bonda, zona rural de la ciudad. Según el reporte preliminar entregado por el comandante, Ricardo Chain, testigos observaron al bañista cuando se sumergió y posteriormente no volvió a salir a la superficie.

“Tuvimos el llamado de emergencia de esta persona desaparecida y en el día de hoy ya se despliega un grupo de búsqueda y rescate, unas unidades que van a hacer precisamente eso. Ojalá que podamos dar con esta persona desaparecida. Es lo que esperamos todos”, precisó el comandante del cuerpo de bomberos de Santa Marta, Ricardo Chain.

Fuertes lluvias en la zona

El comandante de Bomberos también llamó la atención sobre las condiciones climáticas en la parte alta de la Sierra Nevada, donde se han registrado lluvias fuertes, especialmente en sectores como Minca y sus alrededores. Advirtió que estas precipitaciones pueden aumentar el riesgo de crecientes súbitas en ríos, cascadas y pozos naturales.

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Finalmente, recomiendan a los bañistas tener precaución en el sector, estar atentos a las indicaciones, especialmente si  no conocen las condiciones de estos sitios, y atender las orientaciones de guías y habitantes de la zona para evitar nuevas emergencias.

Gissell Campo

Gissell Campo

Comunicadora Social CUN, estudiante de Comunicación Digital UNIMINUTO. Con más de 10 años de experiencia...

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