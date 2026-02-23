Policía inspeccionó carrotanque que entregaba agua y promovía a Ape Cuello y Didier Lobo en Cesar

Tras la polémica generada por las imágenes reveladas por Caracol Radio de un carrotanque que distribuía agua y sugería votar por los congresistas Ape Cuello, del Partido Conservador, y Didier Lobo, de Cambio Radical, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, se pronunció luego del rechazo del presidente Gustavo Petro a estos hechos.

El ministro confirmó que la Policía Nacional ya ubicó e inspeccionó el vehículo señalado en medio de la controversia. “Le informo al país que las instituciones del Estado han actuado de manera inmediata, coordinada y conforme a la ley. La Policía, en articulación con la Fiscalía, aperturó una indagación penal por el delito de corrupción al sufragante”, afirmó.

Según explicó, durante el procedimiento se verificó la documentación y propiedad del carrotanque, información que fue incorporada a la investigación en curso. “La Policía Nacional ubicó e inspeccionó el vehículo señalado, verificando su documentación y propiedad; esta información fue incorporada a la investigación. Aunque al momento de la inspección ya no contaba con propaganda, se está investigando la presunta comisión de delitos electorales”, señaló.

El jefe de la cartera de Defensa también informó que se realizó un Consejo de Seguridad Extraordinario para reforzar controles y prevenir delitos electorales. Además, aclaró que la persona que aparece en redes sociales señalada como policía no pertenece a la institución. “Corresponde a una agente de tránsito municipal”, precisó.

Finalmente, enfatizó: “Aquí no hay impunidad ni sesgos políticos: hay institucionalidad, investigación y transparencia”.