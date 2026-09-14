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14 sep 2026 Actualizado 12:16

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Obsequie flores por el Día del Amor y la Amistad gracias a Caracol Radio y Daflores.com: Inscríbase

La entrega está sujeta a términos y condiciones.

Flores, imagen de referencia. Foto: getty Images/ daFlores.com

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Caracol Radio entrega arreglos florales de daFlores.com por el Día del Amor y la Amistad únicamente para oyentes de Estados Unidos a Colombia con envío para Colombia.

Los oyentes podrán inscribirse vía correo electrónico enviando su nombre completo, cédula, correo electrónico, ciudad en la que se encuentran, ciudad a la que se hará el envío y número de celular. HACIENDO CLIC AQUÍ.

Las instrucciones y la dinámica serán anunciadas AL AIRE en 6AM W.

Solo podrán inscribirse oyentes que sean de Estados Unidos a Colombia. Los envíos se harán únicamente en Colombia.

Los beneficiados serán contactados vía correo electrónico con las instrucciones.

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