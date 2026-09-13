🔴 EN VIVO Etapa 21 de la Vuelta a España: Siga el minuto a minuto de la última etapa de la carrera
El colombiano Santiago Buitrago será coronado como campeón de la montaña.
La edición 81 de la Vuelta a España llega a su fin este domingo, con un recorrido de 112 kilómetros en granada, contando con un sprint intermedio y sin ningún puerto de montaña.
La jornada será bastante especial para el ciclismo español, puesto que marcará el regreso de un corredor del país al título de la carrera, con la consagración de Enric Mas. El último había sido Alberto Contador en el 2014.
Colombia, por su parte, cierra la competencia con el título de Santiago Buitrago como campeón de la montaña y con la inclusión de Harold Tejada en el Top 10. Los cinco corredores que tomaron la partida desde el primer día en Mónaco, lograrán concluir la competencia.
Siga EN VIVO el minuto a minuto de la etapa 21 de la Vuelta a España
Ya termina la salida neutralizada
El pelotón marcha de manera compacta en la etapa 21 de la Vuelta a España.
Salida neutralizada en Granada
Ya rueda el pelotón en la etapa 21 de la Vuelta a España.
Día especial para el Movistar Team
El equipo se reencuentra con el título de una gran vuelta, tras la consecución de Enric Mas.
Se corre en Granada
Esta vez la última fracción de la carrera se celebrará en Granada, con un recorrido de 122 kilómetros y un sprint intermedio con bonificación.
Bienvenidos al minuto a minuto de la etapa 21 de la Vuelta a España.
Cristian Pinzón
Coordinador digital de deportes. En Caracol Radio desde 2015. Amante de la escritura, la radio, el fútbol,...