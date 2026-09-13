🔴 EN VIVO Etapa 21 de la Vuelta a España: Siga el minuto a minuto de la última etapa de la carrera

Santiago Buitrago y Enrica Mas, ganador de la montaña y de la general, respectivamente, de la Vuelta a España. (Photo by Alexander Hassenstein/Getty Images) / Alexander Hassenstein

La edición 81 de la Vuelta a España llega a su fin este domingo, con un recorrido de 112 kilómetros en granada, contando con un sprint intermedio y sin ningún puerto de montaña.

La jornada será bastante especial para el ciclismo español, puesto que marcará el regreso de un corredor del país al título de la carrera, con la consagración de Enric Mas. El último había sido Alberto Contador en el 2014.

Colombia, por su parte, cierra la competencia con el título de Santiago Buitrago como campeón de la montaña y con la inclusión de Harold Tejada en el Top 10. Los cinco corredores que tomaron la partida desde el primer día en Mónaco, lograrán concluir la competencia.

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