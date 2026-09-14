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14 sep 2026 Actualizado 16:18

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“Estamos iniciando la reconstrucción”: Fedecafé sobre afectados por terremoto en el Eje Cafetero

Germán Bahamón, gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, conversó con 6AM W acerca de las labores adelantadas para atender a las personas afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto.

“Estamos iniciando la reconstrucción”: Fedecafé sobre afectados por terremoto en el Eje Cafetero

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Lina María Vega

Lina María Vega

Egresada de Periodismo y Opinión Pública de la Universidad del Rosario, con énfasis en la Maestría de...

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