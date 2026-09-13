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13 sep 2026 Actualizado 15:08

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Un muerto y un herido deja hecho violento en El Zulia

El Ejército habría frustrado un hurto

Ejército y presuntos delincuentes cruzan disparos en El Zulia, un muerto, otro herido / Foto: Cortesía

Ejército y presuntos delincuentes cruzan disparos en El Zulia, un muerto, otro herido / Foto: Cortesía

Ejército y presuntos delincuentes cruzan disparos en El Zulia, un muerto, otro herido / Foto: Cortesía
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Por más de dos horas ha estado cerrada la vía al municipio de El Zulia como consecuencia de una situación violenta entre desconocidos y unidades del Ejército Nacional.

Los hechos que son materia de investigación por parte de las autoridades se habrían presentando en inmediaciones del cementerio Jardines de la Paz.

En ese sector del área metropolitana fue encontrada una persona muerta, otra resulto herida y una motocicleta incinerada.

Lo que se ha advertido de manera preliminar es que al parecer se habría generado un hurto por desconocidos y las tropas se encontraron con los presuntos delincuentes, lo que desencadenó un cruce de disparos.

Unidades del Cuerpo Técnico de Investigaciones, Cti se hicieron presentes para adelantar la inspección técnica a cadáver.Se espera en las próximas horas un pronunciamiento de las autoridades competentes.

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