Comunidades rechazan ataques con drones en el municipio de Tibú

Norte de Santander

La población civil a través de Asojuntas deploró los últimos hechos violentos que se han presentado en la región del Catatumbo donde los violentos atacaron con drones varias viviendas en el corregimiento de Versalles y dejaron cuatro personas heridas.

En un comunicado público se advierte que seis viviendas resultaron afectadas por estos hechos violentos que se presentaron en la zona rural del municipio de Tibú.

En la acción también resultaron heridos Juan David Ríos, Alexi Helve, Elizabeth Pérez, junto a otro civil quienes sufrieron lesiones producto de los explosivos lanzados desde estas aeronaves remotamente tripuladas.

Así mismo manifiestan que “desde Asojuntas rechazamos cualquier acción armada que tenga como consecuencia la afectación a la población civil, sus viviendas, establecimientos comerciales, y bienes que con esfuerzo han construido las familias campesinas. La población civil debe quedar por fuera de cualquier confrontación armada”.

El municipio de Tibú es uno de los más afectados por la utilización de esta práctica de los violentos para atacar a la fuerza pública y la población civil.

En la zona donde se presentó el hecho delinquen las disidencias armadas del frente 33 de las farc y el Ejercito de Liberación Nacional, ELN.