Atacan con drones a la fuerza pública en zona rural de Tibú

Norte de Santander

Un nuevo hecho violento contra la fuerza pública se presentó en las últimas horas en la región del Catatumbo en Norte de Santander.

Las autoridades informaron que en la vereda Puerto Reyes del corregimiento de Campo Dos en el municipio de Tibú se presentó el lanzamiento de drones contra miembros de la fuerza pública.

Pese a que aún no se conoce si se registraron unidades lesionadas por la utilización de estas aeronaves remotamente tripuladas, las autoridades se mantienen en máxima alerta.

Durante las últimas horas, en dos zonas rurales del municipio de Tibú se han presentado hechos violento por parte de los actores armados ilegales a través de esta modalidad.

De este hecho las autoridades responsabilizan al Ejército de Liberación Nacional ELN, que delinque en la zona norte del departamento, en la frontera y al sur de la región.