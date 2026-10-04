Gobierno comnpromete atención en planes de vivienda para el Catatumbo

Gobierno anuncia 144 soluciones de vivienda para el Catatumbo / Foto Gobernación de Norte de Santander

Norte de Santander

El gobierno nacional anunció ciento cuarenta y cuatro soluciones de vivienda rural para Norte de Santander, dentro de la primera agenda ministerial de esa cartera para con la región.

El gobernador de Norte de Santander William Villamizar dijo que “recibimos la visita del ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, Jaime Andrés Beltrán; con importantes anuncios que nos acercan al sueño de más familias nortesantandereanas con acceso a una vivienda digna”.

Explicó el mandatario que los proyectos se desarrollaran bajo ”un convenio articulado con el Ministerio, avanza este proyecto que llevará 144 soluciones de vivienda a familias de El Tarra, Convención, Tibú y Sardinata, así como a habitantes de los resguardos indígenas: Motilón Barí y Catalaura La Gabarra".

Explicó además que “se proyecta que en diciembre de 2026, 28 viviendas puedan ser finalizadas y entregadas, dando un paso importante hacia más hogares, más posibilidades y mejor calidad de vida para nuestras comunidades”.