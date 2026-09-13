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13 sep 2026 Actualizado 20:10

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Cúcuta

Capturan hombre presuntamente involucrado en homicidio de abogado

El procedimiento se cumplió en Ocaña

Naypong

Cúcuta
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Norte de Santander

Unidades de Policía Judicial de la Sijín en Norte de Santander capturaron en las últimas horas a Alias “Kevin” un hombre que estaría comprometido en el asesinato de un abogado en el municipio de Ocaña.

El operativo de las autoridades se desarrolló en el casco urbano de esa población al norte del departamento según se conoció de manera preliminar.

El l homicidio del abogado Marlon Dayan Álvarez Arévalo se presentó en el barrio El Carbón de ese municipio cuando la víctima se encontraba en un taller de mecánica automotriz.

Hasta allí llegaron los sicarios, uno descendió de la motocicleta y le disparo en varias oportunidades, mientras el conductor de la moto lo espera unos pasos más adelante.

En medio del caos que se apodero de los espectadores, estos alcanzaron a auxiliar al abogado y llevarlo al hospital de Ocaña donde falleció.

En las próximas horas el capturado será presentado ante la autoridad judicial competente.

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