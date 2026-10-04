Reclaman mayor vigilancia en la vía Ocaña

Norte de Santander

Usuarios, transportadores y empresarios de la vía Ocaña pidieron a las autoridades militares y de policía reforzar los controles viales en la vía que de esta capital conduce a la Costa Atlántica.

El sector transportador ha demandado colaboración frente a las situaciones de riesgo que se presentan en el Sector de La Curva y en el tramo Abrego-Ocaña.

“Se ha generado un voz a voz que están apareciendo hombres armados en esta zona y para nadie es desconocido lo que se ha venido presentando en estos puntos desde hace varios meses” dijo un conductor a Caracol Radio.

Los empresarios han advertido que los brotes de inseguridad de una u otra manera tienen un impacto negativo en la actividad de los productos que son traídos de la región del Catatumbo como los hidrocarburos, la palma de aceite, entre otros.

“Se necesita que la fuerza pública actúe con contundencia. Tenemos muchas expectativas que s restablezca el orden en la zona” dijo uno de los representantes del sector palmicultor.

Las autoridades alistan un dispositivo especial de seguridad con ocasión de la semana de receso escolar sobre este importante tramo vial nacional.