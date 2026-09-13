Tutela podría regresar al cargo al subdirector de la Unidad Nacional de Víctimas

Norte de Santander

El Juzgado primero Civil del Circuito de Cúcuta tiene en su despacho una tutela presentada por Fredy Orlando Quintero Mogollón quien fue desvinculado en el anterior gobierno de la Unidad Nacional de Víctimas.

En el mes de julio el ex funcionario fue declarado insubsistente y esta situación motivó su reclamación por una presunta vulneración a sus derechos con relación a una estabilidad laboral.

La acción judicial motivó que se determinara una medida provisional donde se ordenó a la Unidad Nacional para las Víctimas, suspender la resolución que motivaba su retiro del cargo.

Contra el funcionario se adelanta una investigación que esta en manos de la Fiscalía General de la Nación por presunto apoyo a las redes del ELN, cuando se desempeñó como alcalde de Chitagá.

Quintero Mogollón fue alcalde de Chitagá en el periodo 2016-2019.