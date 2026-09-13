Investigan lanzamiento de granada a una casa en Virgilio Barco

Autoridades investigan ataque con granada a un residencia en el barrio Virgilio Barco / Foto Archivo

Cúcuta

Las autoridades investigan quienes serían los responsables del lanzamiento de una granada contra una residencia, en las ultimas horas en la ciudad de Cúcuta.

Los hechos se presentaron en el barrio Virgilio Barco en la comuna 6 de la ciudad, donde se produjo el hecho violento que generó preocupación en los vecinos.

De manera preliminar las autoridades no reportan personas lesionadas tan solo daños en el inmueble donde se presentó la acción violenta.

La policía metropolitana investiga los móviles que habrían provocado esta situación. Se trata de verificar acciones derivadas de microtráfico o extorsivas en la zona.

Así mismo tratar de establecer quienes serían los propietarios del inmueble y se registran denuncias por amenazas u otros hechos.