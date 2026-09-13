Alcalde de Ocaña reclama celeridad para nuevo Distrito de Policía

Norte de Santander

Los problemas de violencia que han venido aquejando al municipio de Ocaña en los últimos meses motivaron la petición a la alcalde de esa población Emiro Cañizares a solicitar mayor acción para levantar el nuevo Distrito de Policía.

El mandatario llamó la atención por los problemas de orden público que se han venido presentando como también la posición estratégica que tiene esa Provincia con la región del Catatumbo.

Explicó el funcionario que las acciones por parte del Estado tienen que ser integrales frente a las necesidades que tiene la región y a los factores de violencia que se han venido presentando.

Indicó a Caracol Radio que “nosotros consideramos que se hace necesario avanzar en acciones para brindar más capacidad a la fuerza pública pero esto tiene que venir unido a un plan de inversiones en la zona”.

Precisó que “hoy necesitamos contar con una estrategia que nos permita avanzar en seguridad pero también atender los problemas de infraestructura vial, conectividad con el Cesar y avanzar en temas como salud y educación en el territorio”.