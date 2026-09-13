Parlamentarios preocupados por situación del HUEM

Cúcuta

El complejo panorama financiero que tiene el Hospital Erasmo Meoz motivó un llamado de atención de algunos de los parlamentarios de Norte de Santander al gobierno nacional.

La senadora por el partido liberal Yirley Vargas advirtió en Caracol Radio sobre la situación del centro asistencial al advertir que “según el gerente del hospital solo tiene dos meses para sostener el funcionamiento del establecimiento”.

Por ello, dijo la dirigente política le hemos dicho a la Ministra de Protección Social Ana María Vesga que priorice los recursos para las regiones que tienen esta urgente necesidad.

Mientras tanto el Representante a la Cámara por el Partido Conservador José Luis Duarte dijo a Caracol Radio que “le hemos pedido a la ministra que revise el estado de la red pública y la necesidad de planificar las inversiones con carácter urgente ante la magnitud de los problemas que se están presentando en nuestra región”.

Las deudas que por servicios mantienen Nueva Eps y Coosalud tiene asfixiado el sistema financiero del hospital Erasmo Meoz.