Alerta amarilla en principales ríos de la región por fenómeno del niño

Norte de Santander

Corponor declaró la alerta amarilla paralas cuencas de los ríos Pamplonita y Zulia.Norte de Santander está en alerta amarilla preventiva para las cuencas de los ríos Pamplonita y Zulia, debido a las condiciones asociadas al fenómeno El Niño en la región.

La medida, adoptada por Corponor como autoridad ambiental, busca fortalecer las acciones de vigilancia, monitoreo y gestión del riesgo, así como proteger la disponibilidad del recurso hídrico.

“El equipo técnico de la Corporación realiza un monitoreo permanente de las fuentes hídricas del departamento, entre ellas los ríos Pamplonita, Zulia, Algodonal, Nuevo Presidente, Sardinata y Tibú, con el propósito de conocer su comportamiento y anticiparse a posibles situaciones de desabastecimiento”, dijo su director Humberto Camacho.

Ante estas condiciones, Corponor informó a las empresas prestadoras del servicio de acueducto y a los distritos de riego sobre la necesidad de fortalecer las medidas de ahorro y uso eficiente del agua, entre ellas:Reducir y controlar las pérdidas de agua.Detectar y atender oportunamente las fugas.Hacer seguimiento permanente al consumo.

Priorizar el agua para el consumo humano y los usos legalmente establecidos.Las empresas prestadoras deberán informar oportunamente a Corponor cualquier disminución significativa de los caudales, dificultades en la captación o situación que pueda comprometer la disponibilidad del recurso hídrico.

Así mismo, se informó a los titulares de licencias para la extracción de material de arrastre sobre la alerta amarilla preventiva, con el fin de fortalecer las medidas de prevención y manejo ambiental relacionadas con estas actividades.

“Estaremos atentos a la evolución de las condiciones de los ríos. Si llegamos a una alerta naranja, se podrán adoptar medidas más estrictas, incluida la suspensión de las actividades”, manifestó el director de Corponor.

En este sentido, los titulares de las licencias deberán:Fortalecer las medidas de prevención y manejo ambiental.No realizar extracción por debajo de las cotas autorizadas.Proteger las márgenes y riberas.Reportar de inmediato cualquier situación de riesgo.Manejar adecuadamente las áreas de extracción.Prevenir impactos sobre los cauces, niveles y caudales.

Como autoridad ambiental, Corponor mantiene activas sus líneas de atención para el reporte de emergencias y situaciones que puedan afectar los recursos naturales.

Para el reporte de emergencias hídricas se pueden comunicar al 315 850 8960 - Así mismo, para casos de control y vigilancia ambiental, al 315 467 4336.